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ÇAYKUR 2. sürgün çay alımlarına devam ediyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün alımlarında 110 bin ton yaş çay aldı.

RİZE 30.07.2022, 10:55
ÇAYKUR 2. sürgün çay alımlarına devam ediyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün alımlarında 110 bin ton yaş çay aldı.

ÇAYKUR, Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde yaklaşık 200 bin üretici ile 800 bin dekarlık bir alanda üretimi yapılan yaş çayda ikinci sürgün alımlarını sürdürüyor. Çay üreticilerinin ÇAYKUR’un taban fiyatından ve üzerinde fiyat veren özel sektör firmalarını tercih etmesi sebebiyle günlük 9 bin 50 ton yaş çay işleme kapasitesine erişemeyen ÇAYKUR, günlük ortalama 6 bin ton yaş çay ile alımlarını sürdürüyor. ÇAYKUR, 5 Temmuz 2022 tarihinde açtığı ikinci sürgün döneminde üreticilerden bugüne kadar 110 bin ton yaş çay aldı.

Öte yandan ÇAYKUR, birinci sürgün döneminde üreticilerden 18 günde 100 bin ton yaş çay rekoltesine ulaşırken, ikinci sürgünde ise aynı rekolteye 23 günde ulaşabildi.

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