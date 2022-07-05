banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022

ÇAYKUR 2. sürgün alımlarına başladı

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alım sezonunu bugün itibariyle başlattı.

RİZE 05.07.2022, 11:02
ÇAYKUR 2. sürgün alımlarına başladı

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alım sezonunu bugün itibariyle başlattı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bugün çay fabrikalarına ikinci sürgün yaş çay alımlarını başlatması için yazılı talimat verdi. ÇAYKUR’un ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 550 kilogram kota uygulayacağı belirtilirken, üreticilerin hasat olgunluğuna ulaşan çaylarını bekletmeden toplamaları gerektiğini ifade edildi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu