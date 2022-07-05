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ÇAYKUR 2. sürgün alımlarına başladı
ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alım sezonunu bugün itibariyle başlattı.
RİZE 05.07.2022, 11:02
ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alım sezonunu bugün itibariyle başlattı.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bugün çay fabrikalarına ikinci sürgün yaş çay alımlarını başlatması için yazılı talimat verdi. ÇAYKUR’un ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 550 kilogram kota uygulayacağı belirtilirken, üreticilerin hasat olgunluğuna ulaşan çaylarını bekletmeden toplamaları gerektiğini ifade edildi.