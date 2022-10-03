Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası’nda Başkan Mehmet Ali Mert güven tazeledi

Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Mert, yapılan seçimlerde tekrar başkan seçildi.

Rize’de Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri Mehmet Ali Mert başkanlığındaki tek liste ile gerçekleştirildi. Başkan Ali Mert, yeniden oda başkanı seçildi. Odaya ait binada gerçekleştirilen seçimde Mert’in 6 gruptan oluşan 14 kişilik yeni meclis üyeleri de belli oldu.