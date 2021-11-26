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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Rize’de yoğun ilgi gördü
Çanakkale Savaşları’ndan kalma objeler ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Rize’de yoğun ilgi gördü.
RİZE 26.11.2021, 18:04
Çanakkale Savaşları’ndan kalma objeler ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Rize’de yoğun ilgi gördü.
Kültür ve Turizm Bakanlığına tarafından oluşturulan ve Çanakkale’den yola çıkan mobil müze Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi tırı 3 gün boyunca Rize’de ziyaretlere açık olacak.