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Ayder Kar Şenlikleri 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak

Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, bu yıl 14.’sü yapılacak olan Ayder Kar Şenlikleri’nin 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacağını söyledi.

RİZE 08.01.2022, 16:13
Ayder Kar Şenlikleri 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak

Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, bu yıl 14.’sü yapılacak olan Ayder Kar Şenlikleri’nin 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylasında yapılacak olan şenlikle ilgili tüm hazırlıkların devam ettiğini ve yerli ve yabancı misafirleri beklediklerini belirten Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, şenliğe katılacak olanlara da fiyat uyarısında bulundu. Özgen “Alışveriş merkezi ya da restoranda fiyat listesi yoksa orayı terk etsinler. Sonra bir süprizle karşılaşıp sitem etmesinler” dedi.

Bu yılki şenliğin adını değiştirdiklerini söyleyen Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen “ ’Kardan Adam’ adı altında bundan önce şenliğini yapan kuruluş bize ismi kullandırtmadığı için ve tescilli bir marka olduğu için biz bu yıl ki şenliklerde ’Kardan Adam’ ismini kullanmıyoruz. Bizim şenliğimizin adı 14. Ayder Kar Şenliği olacak. Programımızı hazırladık” ifadelerini kullandı.

İnsanları eğlendirmek için hazır olduklarını dile getiren Özgen “Kızak, kayak, şambrellerle kayma, yöresel oyunlarımız gibi etkinliklerimiz olacak. Kar yağışını da bekliyoruz. Dolayısıyla kardan adam yapma yarışması gibi çeşitli yarışmaların yanı sıra konserler ve DJ performansları da olacak. Doğaseverleri muhteşem bir Ayder Yaylası karşılayacak" diye konuştu.

Ayder’de yaşanabilecek olası trafik sıkıntısına çözüm getirmek için vatandaşları minibüslerle şenlik alanına taşıyacaklarını söyleyen Özgen “Bilindiği gibi Ayder Yaylamızda otopark sorunumuz var. Halen otopark inşaatı devam ediyor. 1800 araçlık otopark yapılıyor. Bir dahaki şenliklerimize daha rahat gelinecek. Trafik ile ilgili sorunla karşılaşmamak için belli bir noktadan sonra gelen misafirlerimizi 60 minibüs ile şenlik alanına taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Bu yıl ki şenliklerin hazırlanmasında hiçbir kamu kurum ya da kuruluştan maddi destek almadıklarını kaydeden Hasan Özgen “Bu yıla kadar bakanlık, valilik ve belediyenin katkılarıyla ortak bir etkinlik düzenleniyordu. Ancak bu yıl şenliği Ayder Güzelleştirme Derneği olarak tek başımıza yapıyoruz. Maddi olarak hiçbir destekleri olmayacak olan valilik ve belediyenin güvenlik ile alt yapı çalışmalarında desteği olacak" açıklamasında bulundu.

Şenliğe katılarak konaklamak isteyenlerin rezervasyonlarını bir an önce yaptırmalarını, araçlarıyla gelecek olanların da kar lastiği ve zincir bulundurmalarını, pandemi sürecinden dolayı maske kullanımına dikkat etmelerini isteyen Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen şunları söyledi:

“Alışveriş için gittikleri yerlerde veya restoranlarda vatandaşlarımız fiyat listesini sorsunlar. Sonra bir sürprizle karşılaşıp sitem etmesinler. İnsanlar ne yiyeceğini, yemeden önce ne kadar ödeyeceğini görmesi lazım. Eğer bir restoran ya da işyerinde fiyat listesi yoksa bence orayı terk etsinler. Sonuçta serbest piyasa var. Biri 10 liraya satar muhlamayı biri 15 liraya. Belediyemiz ve il turizm müdürlüğümüz ile konuştuk. Fiyat listesinin asılması noktasında denetimlerimiz olacak.”

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