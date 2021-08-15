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3 gündür haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

Rize’de 3 gündür haber alınamayan 48 yaşındaki Birol Öksüz evinde ölü bulundu.

RİZE 15.08.2021, 16:11
3 gündür haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

Rize’de 3 gündür haber alınamayan 48 yaşındaki Birol Öksüz evinde ölü bulundu.

Olay merkeze bağlı Yeşildere köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 gün önce köyde bulunan ikametine gitmek üzere şehir merkezindeki evinden ayrılan Birol Öksüz’den bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine şüphelenen kardeşleri üst kata çıkarak eve girdiğinde Öksüz’ün cansız bedeninin banyoda görerek jandarmaya haber verdi. 3 gün önce öldüğü zannedilen Birol Öksüz’ün kesin ölüm sebebinin belli olması için cenazesi Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.
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