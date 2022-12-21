223 yıllık cami koruma altına alındı

Konuyla ilgili açıklama yapan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Turizm, kültür, tarih, doğa, deniz, kum sever. Bizde deniz, kum yok ancak var olan değerlerimizi ortaya çıkartıp koruyabilirsek İkizdere’nin önü açık ve tüm olumsuzluklar tersine döner. İkizdere ilçemizde, 2022 yılından itibaren, beş yıl boyunca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Belediyemizin destekleri ile geniş kapsamlı bir yüzey araştırması yürütülmektedir. Bu yüzey araştırmasında birçok akademisyenden oluşan ekip ilçemizde 5 yıl boyunca saha araştırmasında bulunacaktır. İkizdere Belediyesi olarak kıymetli akademisyenlerimize elimizden gelen tüm yardımı yapmaya ve bölgemizin tarihsel geçmişinin daha iyi anlaşılması için çalışmaya devam etmekteyiz. Ayrıca yapılacak yüzey araştırması sonucunda tespit edilen kültür varlıklarını tanıtabilmek için bir kitap çalışması planlanmaktadır. Yüzey araştırmalarımız sırasında incelemelerde bulunduğumuz ve koruma altına alınarak aslına uygun bir biçimde restore edilmesi gerektiğini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na raporladığımız 1799 yılında yapılan İkizdere/ Anzer/Çiçekli Cami (Zanetli Mevkii) raporumuz uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür varlığı olarak tescillenmiş ve koruma altına alınarak aslına uygun olarak restore edilmesi kararı Resmî Gazete ’de yayınlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.