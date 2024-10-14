1964'te Bourg-en-Bresse'de Paul Berliet tarafından açılan Renault Trucks tesisi, uzun yol ve inşaat kamyonlarının üretimi konusunda uzmanlaştı. 2001'de Volvo Grubu'na katılan bu tesis, yaklaşık 2,000 çalışanıyla bölgedeki en büyük özel işverendir.

İkonik modeller ve inovasyon

Tesis, kuruluşundan itibaren 1990 ile 2013 yılları arasında 130.000 adet üretilen sembolik Renault Magnum da dahil olmak üzere yaklaşık bir milyon kamyon üretti. 2013'ten bu yana ise fabrikada, Renault Trucks T (uzun yol), C (inşaat) ve K (ağır inşaat) modelleri üretiliyor.

Döngüsel ekonomi alanında öncü olan Bourg-en-Bresse tesisinde, kullanılmış kamyonların dönüştürülmesinde uzmanlaşan İkinci El Kamyon Fabrikası da bulunuyor. Örneğin uzun yol çekicileri, sıkı endüstriyel süreçler yürütülerek üst yapılı kamyonlara veya ikmal kamyonlarına dönüştürülüyor.

Teknolojik değişikliklere uyum sağlamak ve taşımacılık sektörünün karşılaştığı zorluklara cevap verebilmek üzere kesintisiz dönüşüme odaklanan tesis, 2023 yılının sonunda da önemli bir başarıya imza attı. Üreticinin tam elektrikli ürün gamına eklenen en son modelleri Renault Trucks E-Tech T (bölgesel dağıtım uygulamaları) ve E-Tech C (inşaat uygulamaları) için seri üretime başlandı.

Halka açık özel rehberli turlar

Bu yıl dönümünü kutlamak için Renault Trucks, Bourg-en-Bresse Turizm Ofisi ile iş birliği yaparak 120 hektarlık tesiste özel rehberli turlar organize ediyor. Bu turlar, halkın altmış yıllık endüstriyel mükemmelliği ve uzmanlığı keşfetmesi için bir fırsat sunuyor.