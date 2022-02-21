Rehber adayları Kapadokya'yı havadan izledi

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21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısıyla Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü öğrencileri, Royal Balloon tarafından organize edilen etkinlikle Kapadokya’yı havadan izledi. Etkinliğe katılan Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü öğrencilerden Cihan Cambaz, “Yerli ve yabancı ziyaretçilere rehber olarak hizmet sunacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Kapadokya'yı en iyi şekilde tanıtabilmeyi hedefliyorum” dedi. İleride rehber olmayı hedefleyen İrem Karagöz’de yaptığı açıklamada; "Balona binmeyi hep istiyordum, çok heyecanlıyım. İleride rehber olmayı çok istiyorum. Bu meslek çok hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.