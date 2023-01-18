Recep Yazıcıoğlu'nun sözlerini hatırlayalım: "Borsa, döviz ve faiz üç kağıt ekonomisidir."

Efsane vali olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu, hayata geçirdiği icraatlar kadar söylediği sözlerle de halen daha akıllarda yer etmiş bir isim.

İşte onlardan biri. Katıldığı bir televizyon programında söylediği bu sözler adeta günümüze çanak tutuyor.

"Bir ülkede fakirlik varsa zenginleşen var demektir. Üç kağıt ekonomisi. Biri döviz biri borsa biri faiz. Üçü de kağıttır buna da üç kağıt ekonomisi denir. Biz üretimi bıraktık kağıtlarla al ver. "DİBE VURMADAN SİL BAŞTAN OLMAZ". Herkes yaptığı işin hakkını vererek yapacak."