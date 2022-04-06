Ramazan ayında olacak iş mi? Bir TikTok skandalı daha!

GENÇLİK NEREYE GİDİYOR DEDİRTECEK GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Bluetooth hoparlöre ezan sesi veren genç oruç tutan insanları ezan vaktinin geldiği psikolojisiyle hareket etmelerini sağlayarak erken oruç açtırıyorlar. Söz konusu video TikTok'ta paylaşıldı ve sosyal medyada tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Görüntülerde Bluetooth'taki ezan sesini duyan sahildeki vatandaşlar oruçlarını bozdu.

BİR DE UTANMADAN GÜLEREK EĞLENDİLER

Ramazan ayında sahilde iftar yapmak için hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinleten bir genç, o anları da utanmadan sosyal medya hesabından gülüp eğlenerek paylaştı. Daha çok tıklanma uğruna yapılan bu davranış sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE ORUÇ BOZDURDULAR

Yalnızca sahildekiler değil evlerinde masa başında iftar saatini bekleyen çok sayıda vatandaşın da sesi duyarak oruçlarını bozduğu öğrenildi.