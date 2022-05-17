Rahmetli Sakıp Sabancı’nın yürek sızlatan konuşması

Sakıp Sabancı yıllar önce katıldığı televizyon programında Oğlu Metin Sabancı için:"Tanrı, insanlara çocuklar verirken yüzde 1,5'i yüzde 2'si takriben problemli olarak dünyaya geliyor. Hangi eve bu yangı gelirse o yuvayı yakıyor. Bana da geldi bu yangın. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında ve bir tane ayakkabı almamışım. Çünkü hiç yürümemiş. Pasaportla tanışmamış. Otomobil isterim baba dememiş. O zaman ben neyleyim ki otomobil fabrikası kurmuşum..." ifadelerini kullanmıştı..