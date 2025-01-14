Çoğu izleyicilerle ilk defa buluşacak yapıtların yer aldığı sergide, mimari teknik çizim ya da fotografik tasvirlerden ziyade, belirli alanlarda katmanların iç içe geçtiği melez binaların ve müstâkil mekânların birbirine bağlandığı yarı hâyâli bir kent dokusu karşımıza çıkıyor.

İstanbul’un ve İstanbul’da yaşayanların aceleciliğini, pürtelaş hallerini ifade eden başlık, Halıçınarlı’nın sürece yayılan ve katmanlı üretimiyle zıtlık oluşturuyor. Halıçınarlı’nın gravür üretmeye ve öğretmeye devam ettiği atölyesinin bir tezahürünü de içeren “Palas Pandıras” sergisi, kariyerinin ortalarında olan bağımsız bir sanatçının son on yılından bir kesit sunuyor.

Sergi turu ve sanatçı konuşmasını içeren paralel etkinlik programı da önümüzdeki günlerde paylaşılacak.