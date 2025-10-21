“Bugün, Bugünü Yaşa” söylemiyle sigortacılık hizmetleri sunan QNB Sigorta, yalnızca müşterilerinin ve çalışanlarının değil, çevrenin ve toplumun da yararına olacak adımlar atmayı sürdürüyor. Bu anlayış doğrultusunda doğanın korunmasına katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla uzun yıllardır çalışmalar yürüten Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile iş birliğine giden QNB Sigorta, “Çiftçiye Hayat Olsun” projesi kapsamında 5.000 Antep fıstığı ve zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

Proje kapsamında bağışlanan fidanlarla atıl durumdaki tarım arazileri yeniden canlandırılırken, kadın çiftçilere gelir ve üretim desteği sağlanacak, ülke ekonomisine de uzun vadeli katkı yaratılacak. Bu hedefler doğrultusunda Şanlıurfa Karaköprü Gölpınar Köyü’nde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Coşar, QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, Pazarlama, Sağlık ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Tolga Ceylantepe, Satış Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çapkın Ersoy, Mali Kontrol ve Raporlama, Teknik ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sönmez, Bilgi Teknolojileri, Operasyon ve Çözüm Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Hülya Ervansel, İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Nadire Yücetürk, QNB Türkiye yöneticileri, QNB Sigorta çalışanları ve ÇEKUD yönetiminden temsilciler bir araya geldi. Katılımcılar, fidanları toprakla buluşturup can suyunu vererek projenin ilk adımına tanıklık etti.

İş birliğine dair açıklamada bulunan QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, “QNB Sigorta olarak benimsediğimiz ‘Bugün, Bugünü Yaşa’ söylemimiz, bize sadece müşterilerimize değil, toplum, çevre ve geleceğimize de değer katma sorumluluğu yüklüyor. ‘Geleceğe Değer’ vizyonumuz doğrultusunda, Güzel Toplum, Güzel Çevre ve Güzel Yaşam değerlerimiz altında projelerimizi hayata geçiriyoruz. ÇEKUD’un yereldeki çiftçilerle kurduğu güçlü bağ, sürdürülebilir tarıma katkısı ve toplumsal etkisi, bu projede bizi aynı amaçta birleştirdi. Böyle bir iş birliği ile ülkemize, yerel halka, kadınlarımıza ve doğaya katkı sağlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel değil; sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da bir bütün olarak ele aldıklarını vurgulayan QNB Sigorta Pazarlama, Sağlık ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Tolga Ceylantepe, “Sürdürülebilirlik bizim için bir söylem değil, işimizin merkezine aldığımız bir sorumluluk. 2024 yılında Ege Orman Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 10 bin fidanlık QNB Sigorta Hayat Ormanı ile doğayı yeşerttik. Şimdi ise Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle tarımı ve çiftçimizi destekliyoruz. Zeytin ağacı köklülüğüyle, Antep fıstığı bereketiyle bu toprakların simgesi. Bu fidanların yıllar boyunca yalnızca ürün değil; aynı zamanda umut ve yeniden üretme gücü vereceğine inanıyoruz” dedi.

Etkinlikte konuşan ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Coşar “Bugün güzide paydaşımız QNB Sigorta ile el ele vererek çiftçilerimize, özellikle de kıymetli kadın çiftçilerimize destek olmak için buradayız. 2.500 Antep fıstığı ve 2.500 zeytin olmak üzere toplam 5.000 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu anlamlı çalışmayı Karaköprü’de, bölgenin kadın çiftçileriyle birlikte gerçekleştiriyor olmamız projeye ayrı bir anlam katıyor. Kadın emeğinin gücüne inanan bir kurum olarak, bu desteği önceliklendiren QNB Sigorta yöneticilerine içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise konuşmasında; “Doğaya, üretime ve çiftçimize değer veren; yerel kalkınmayı destekleyen bu tür projelere büyük önem veriyoruz. ÇEKUD ve QNB Sigorta’nın iş birliğiyle kadın çiftçilerimize ve üretime verdikleri destek de bu anlamda çok kıymetli. Bugün burada dikilen her bir fidan hem toprağımızın bereketini artıracak hem de bölgemize nefes olacak. Bu tür iş birlikleriyle birlikte, doğayla uyum içinde gelişen bir Karaköprü için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.