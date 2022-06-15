Profesör konuştu, sosyal medya yıkıldı!

Prof. Dr. Ahmet Akın: "Cerrahpaşa'da 4 bin kız, erkek olmak için, Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek, kız olmak için bekliyor....Seküler ailelerin çocuklarında böyle bir sorun yok!” ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada büyük ses getirdi. Video sosyal medyada viral oldu, yorumlar ard arda geldi.

Prof. Dr. Ahmet Akın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

''Binlerce çocukta ateizm, deizm ve agnostizm ile manen ölüm, eşcinsellik ile toplumsal ölüm ve intihar ile madden ölüm görülüyor. 3'ü de bir çocukta görülür mü? 2030'a kadar bu devam edecek. Çünkü biz yokuz. Bu çağın 5 temasından söz ediyorum. Eğlence, özgürlük, kadın hakları, hayvan hakları ve çevre sevgisi, çocuklara buradan geliyorlar. Buradan gelirken de müzik, moda, sinema ve diziyle geliyorlar. Şöyle anlatıyorlar bunlar dinde yok. Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor. Yaşları kaç biliyor musunuz? 12 ile 19 yaş arasında. Ve ben şuna eminim yüzde 99'unda hiçbir sorun yok. Yönlendirilmiş, özendirilmiş. Ve şunu diyor çocuklar 'cool gösteriyor'. İsimleri Ayşe, Zümra, Meryem, Asiye isimler böyle...'' diye konuştu.