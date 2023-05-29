Zonguldak’tan "Geççek"li gönderme

Cumhurbaşkanlığı’na Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesinin ardından Zonguldak’ta AK Partililer Tarkan’ın Geççek şarkısıyla gönderme yaptı. İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "Dün orada bu şarkıyı çaldırarak tatlı bir misilleme yaptık. Kimseye hakaret etmedik, kimseyi küçümsemedik" dedi.

13. Cumhurbaşkanlığı’na Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesinin ardından dün akşam saatlerinde Madenci Anıtı’nda kutlamalar gerçekleştirildi. Kutlamalarda pandemi döneminde gündem olan Tarkan’ın "Geççek" isimli parçası da dinletildi. Geçmiş dönemde birçok CHP’li ismin sosyal medya hesaplarında paylaştığı şarkının siyasi propaganda olarak kullanıldığını söyleyen AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "Bu şarkı ilk çıktığında bir yolculuk esnasında eşime söylemiştim. 2023’te Cumhurbaşkanımız seçimi kazandığında ben Zonguldak’ın meydanında bu şarkıyı çaldıracağım bu şarkıyla eğleneceğim. Onlar nasıl oynamaşlarsa ben oynayacağım dedim. Haddimizi aşmadan, şımarıklık yapmadan zafer sarhoşluğu olmadan bu şarkıyı dün orada çaldırdık" dedi.

Gazetecilerin kutlamaya ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti İl Başkanı Çağlayan, Tarkan’ın "Geççek" şarkısıyla tatlı bir misilleme yaptıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Tarkan bir şarkı yapmıştı. Pandeminin sonlarındaydı. Geççek diye bir şarkı yapmıştı. Daha sonra bir açıklama da yapmıştı. Pandemiyle ilişkili olduğunu söylemişti. Gidecek dediler bizim için geççek dediler bizim için. Yeter dediler bizim için ama sandıklardan çıkan sonuç bize değil onlara gidecek demişler. Bize değil onlara yeter demişler. O dönemde bu şarkı çıktığında ben görevde değildim. Bir yolculuk esnasında eşime söylemiştim. 2023’te Cumhurbaşkanımız seçimi kazandığında ben Zonguldak’ın meydanında bu şarkıyı çaldıracağım bu şarkıyla eğleneceğim. Onlar nasıl oynamaşlarsa ben oynayacağım dedim. Haddimizi aşmadan, şımarıklık yapmadan zafer sarhoşluğu olmadan bu şarkıyı dün orada çaldırdık. Bu şarkının yapıldığı dönem muhalefetin genel başkanları, milletvekilleri bu şarkıyı siyasi propaganda aracı yapmışlardı. O dönemde hatırlayanlar bilecektir. Kendi kişisel sayfalarından da bunu siyasal propaganda yaparak paylaşmışlardı. Bende dün orada bu şarkıyı çaldırarak tatlı bir misilleme yaptım. Kimseye hakaret etmedik, kimseyi küçümsemedik. Biz kazanırsak herkes kazanacak dedik. Biz kazandık Zonguldak kazandı. Gönül coğrafyası kazandı."