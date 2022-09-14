Zelenskiy’den Rusya’nın çekildiği İzyum’a ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun çekildiği Harkov’a bağlı İzyum kentini ziyaret ederek Ukrayna bayrağının göndere çekildiği törene katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesinde Rus askerlerinin çekildiği İzyum kentini ziyaret etti. Zelenskiy çalışma gezisi sırasında kent meydanında Ukrayna bayrağının göndere çekildiği törene katıldı. Ukrayna topraklarını savunan askerlere teşekkür eden Zelenskiy, “Halkımızı, çocuklarımızı ve geleceğimizi kurtardığınız için size teşekkür etmek istiyorum” diyerek sağlık ve başarı diledi. Zelenskiy, “Son birkaç ay sizin için son derece zordu” ifadesini kullandı. Hiçbir “işgalcinin” Ukraynalıların kalbini fethetmeyi başaramayacağını vurgulayan Zelenskiy, bugün askerlerin Ukrayna topraklarını işgalcilerden kurtarırken Ukrayna bayrağının özel bir önem kazandığını kaydetti. Zelenskiy, “Önceden yukarıya baktığımızda hep mavi gökyüzünü, güneşi aradık. Bugün ise yukarıya baktığımızda biz ve özellikle geçici olarak işgal edilen topraklarımızdaki insanlar tek şeyi arıyoruz, ülkemizin bayrağını” şeklinde konuştu.

Törende savaşta hayatını kaybeden askerler için1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu. Zelesnkiy, İzyum Belediye Başkanı Valerii Marchenko ile kentteki durumla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.