banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Hindistan'da tribün çöktü
Hindistan'da tribün çöktü
Kim Min-jae ilk golünü attı
Kim Min-jae ilk golünü attı
İnfaz koruma memurlarına müjde!
İnfaz koruma memurlarına müjde!
BM: “Ukrayna’da 847 sivil hayatını kaybetti”
BM: “Ukrayna’da 847 sivil hayatını kaybetti”

Zelenskiy’den İsrail’e: “Neden Rusya’ya karşı yaptırım uygulamadınız?”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İsrail parlamentosuna yaptığı hitabında, İsrailli milletvekillerine seslenerek, “Neden Rusya’ya karşı yaptırım uygulamadınız?” dedi.

Politika 20.03.2022, 23:18
Zelenskiy’den İsrail’e: “Neden Rusya’ya karşı yaptırım uygulamadınız?”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İsrail parlamentosuna yaptığı hitabında, İsrailli milletvekillerine seslenerek, “Neden Rusya’ya karşı yaptırım uygulamadınız?” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den videokonferans yoluyla İsrail parlamentosuna hitap etti. Konuşmasında İsrail’den hem Rusya’ya yönelik yaptırımlar hem de Ukrayna’ya silah desteği isteyen Zelenskiy, konuşmasına İsrail’in eski Başbakanı Golda Meir’in "Yaşamak istiyoruz ama komşularımız bizi ölü görmek istiyor" sözlerine de yer verdi.

Nazi Partisi’nin 102 yıl önce Almanya’da 24 Şubat 1920’de kurulduğuna dikkat çeken Zelenskiy,“Biz sizinle farklı ülkelerdeyiz ve imkanlarımız farklı. Ancak tehlike aynı hem sizde hem bizde. Kültürü, devleti, isimleri ve halkı yok etmek istiyorlar. İstiyorum ki her şeyi hissedin ve 24 Şubat tarihini hatırlayın. Ukrayna’ya saldırıların başladığı gün. Bu gün trajedi olarak tarihe girdi hem Ukraynalılar hem Yahudiler hem de dünya için” dedi.

“Bu halkımızı, ülkemizi, şehirlerimizi, kültürümüzü ve çocuklarımızı yok etmeye yönelik topyekun gayri meşru bir savaştır”

Zelesnkiy, “Bu saldırılar binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi evsiz kaldı. Bizim insanlarımız dünyanın farklı ülkelerine dağıldı ve güvenlikli yerler arıyorlar aynı sizin geçmişte yaptığınız gibi. Moskova’da söylendiği gibi sadece bir askeri operasyon değil bu halkımızı, ülkemizi, şehirlerimizi, kültürümüzü ve çocuklarımızı yok etmeye yönelik topyekun gayri meşru bir savaştır” ifadelerini kullandı.

“Ruslar Nazi Partisinin terminolojisini kullanıyor”

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda Yahudileri yok etmek için yaptığı "Nihai Çözüm" planını uyguladığını savunan Zelenskiy, “Ruslar Nazi Partisinin terminolojisini kullanıyor, her şeyi yok etmek istiyorlar. Naziler buna ’Yahudi sorununun nihai çözümü’ dedi. Şimdi Moskova’da ’Nihai Çözüm’ kelimelerini kullanıyorlar. Ama şimdi bize ve Ukrayna’ya yönelik” dedi.

"Rusya’ya neden yaptırım uygulamadınız?"

Rusya’ya karşı yaptırımlar açısından İsrail’in yetersiz kaldığını vurgulayan Zelenskiy, "İsrail halkı Rus roketlerinin Kiev’i nasıl vurduğunu gördünüz. Yahudi mezarlığının da olduğu Babi Yar’da binlerce ölü defnedildi. Savaşın ilk günlerinde on binlerce Yahudi’nin ziyaret ettiği Uman şehri de vuruldu. Benim her kelimem sizin kalplerinizde üzüntüye sebep olabilir. Neden yardım çağrılarımız cevapsız kalıyor? Hepimiz sizin savunma sistemlerinizin iyi olduğunu biliyoruz ve topraklarınızı savunuyorsunuz. Neden bu silahları sizden alamıyoruz? Neden Rusya’ya karşı yaptırım uygulamadınız? Rus iş dünyasına neden baskı uygulamıyorsunuz? Bu sorunun cevaplarıyla yaşayacaksınız. Ukraynalılar kendi tercihlerini yaptı ve 80 yıl önce Yahudileri korudu. Şimdi sizin elinizde aynı imkan var tercih sizin" dedi.

Zelenskiy’nin konuşması sırasında Ukrayna’ya destek gösterisi yapıldı

Zelenskiy’nin parlamentoya hitabı İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Habima Meydanı’nda dev ekrandan canlı yayınlanırken, aralarında Ukraynalılarında bulunduğu yüzlerce gösterici ellerinde Ukrayna bayrakları ile Zelenskiy’i dinlemek için meydanda bir araya geldi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 67
2. Sevilla 29 57
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 28 52
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19