Zelenskiy’den Birlik Günü mesajı: "Birlikteyiz çünkü güçlüyüz, güçlüyüz çünkü birlikteyiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, "Birlikteyiz çünkü güçlüyüz, güçlüyüz çünkü birlikteyiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın saldırıları altında geçen ilk Ukrayna Birlik Günü’nde kutlama mesajı yayınladı. Gelecek nesillere büyük bir tarihi miras bıraktıklarını belirten Zelenskiy, mücadelenin sürmesi halinde er ya da geç bağımsız bir devlet olarak yola devam edeceklerini söyledi. Her Ukrayna vatandaşının kent, köy, bölge fark etmeksizin ülkesini korumaya çalıştığının altını çizen Zelenskiy, "Hepimiz birlikte Kiev’i ve Harkov’u savunuyoruz, Herson’u özgürleştiriyoruz. Bugün nerede doğup, büyüdüğümüzün bir önemi yok. Her zaman şunu söylüyoruz, ’Ukrayna’yı savunacağım’. Birliğimiz çok güçlü. Ukrayna’nın tamamında, yazın, kışın, ilkbahar ve sonbaharda savunmaya devam edeceğiz. Bir aradayız ve biz kazacağız. Tüm Ukrayna, zaferin sesini duyacak. Birlikteyiz çünkü güçlüyüz, güçlüyüz çünkü birlikteyiz" ifadelerini kullandı.