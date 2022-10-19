Zelenskiy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 3. kez Ukrayna’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ukrayna’ya geldi. Dendias temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Dendias’ın 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ülkeye 3. ziyaretini gerçekleştirdiğini belirtti. Yunan hükümetinin ve toplumunun Ukrayna’ya desteğinden oldukça memnun olduğun söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna’ya piyade savaş aracı tedarik edilmesine karar verildi. Ayrıca, Yunanistan’ın Ukrayna’ya Avrupa Birliği (AB) aday statüsü verilmesi kararının kabulü sırasındaki ilkeli ve kararlı duruşu için de minnettarız. Tüm zorluklar karşısında Yunanistan’ın Ukrayna’ya destek vermesi önemli. Bunu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.