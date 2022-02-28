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Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.
Politika 28.02.2022, 19:01 28.02.2022, 19:34
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.