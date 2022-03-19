Zelenskiy, Ukraynalı polislere madalya taktı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Polis Teşkilatı içerisinde acil durumlarda görev alan KORD Özel Harekat Polislerine madalya taktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 gündür devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy halka ve silahlı güçlere destek olmak amacıyla Ukrayna Polis Teşkilatına bağlı KORD Özel Harekat Polislerini ziyaret etti. Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı konuşmada, “Ülkemizde kalan halkı, bizleri savunduğunuz için size minnettarım. Biz de sizinle birlikteyiz” dedi. Zelenskiy ayrıca ziyaretinde polislere madalya takarak, “KORD ekibi, sabotaj ve düşman keşif gruplarını tespit ederek olası eylemlere yanıt verir. Devlet binalarının korunmasında ve düşmanın geri püskürtülmesi durumlarında da görev alır. Çalışmalarınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.