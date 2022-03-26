banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Yargıdan iç ısıtan karar
Yargıdan iç ısıtan karar
Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek
Ukrayna hükümeti savaşa rağmen emekli maaşlarını ödeyecek
Anonymous’dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj
Anonymous’dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj

Zelenskiy: “Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nda yaptığı konuşmada, "Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak" dedi.

Politika 26.03.2022, 15:16 26.03.2022, 18:55
Zelenskiy: “Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nda yaptığı konuşmada, "Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak" dedi.

Ukrayna ve Rusya savaşının 31. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’yı durdurmak için yaptığı diplomatik hamleler devam ediyor. Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nda siyasilere seslenen Zelenskiy, yaklaşan Ramazan ayına ve dünyada çıkabilecek gıda krizine değindi. Katar’a selam vererek sözlerine başlayan Zelenskiy, “Sizlere bildiğiniz şekilde hitap etmek istiyorum. Esselamu Aleyküm. Bu kelimeler barış anlamına gelen temel değerlerdir ve şuan Ukrayna’da bunlar yok. Çünkü Rusya Ukrayna’yı işgal etmeye ve kendi kolonisi altına almaya karar verdi. Eski imparatorluklar dönemindeki gibi gelip kendilerinin olmayanı aldılar. Rusya, Ukrayna’dan 28 kat daha büyük ve dünyadaki en büyük ülkelerden biri. Ama onlara bu yetmiyor. Rus yönetimi bizim topraklarımızı alıp insanlarımızı işçi gibi kullanmak istiyor. Ama 31 gündür Ukrayna kendinden 28 kat daha büyük olan ülke karşısında direniyor. Rusya Ukrayna’yı aldıktan sonra duracak mı ? Koloni istekleri hiçbir zaman bitmemiştir. Rusya barış içinde yaşanmayan dönemlerin geri dönmesini istiyor. Sizler halkınız arasında adaletin olması için elinizden geleni yapıyorsunuz ama biz 31 gündür adalet arıyoruz. Birleşmiş Milletler’in yardımları için minnettarım ancak bu adaleti sağlamıyor. Adaletsizlik, Rusya’nın Ukrayna karşısında yaptıkları şeylerdir. Nükleer silahlarla korkutuyor ve tehdit ediyorlar. Nükleer silahlarla sadece bir milleti değil tüm dünyayı tehdit ediyorlar. Şimdi dünyada nükleer yada kimyasal silah kullanılırsa neler yapılabilir bu konular konuşuluyor. Ukrayna, 90’lı yıllarda dünya sıralamasında 3. sayılan nükleer silahlarını verdi. Bunun karşılığında da yazılı olarak ülke güvenliğine ilişkin diğer ülkelere yönelik Rusya dahil garanti aldı. Bu verilen sözler garantimizi sağlamadı. Güvenliğimiz için söz veren ülkelerden biri olan Rusya’ya karşı savaşmak zorunda kaldık. Bu adaletsizliğin önemli bir örneği. Diğer ülkeler ne yapacak? Onlar da muhtemel bir saldırıdan korunmak için kendilerinin nükleer silahlara sahip olmalarını mı isteyecekler? Bu herkes için çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

“Camiler hedef alındı”

Rus bombalarından camilerin de zarar gördüğünü belirten Zelenskiy, “Şehirlerimize bakın, özellikle de yıkılan acılarla dolu olan Mariupol şehrine. Ukrayna farklı milletlere ve dinlere ev sahipliği yapan bir ülke. Ukrayna’da bir milyondan fazla Müslüman yaşıyor ve Rus roketleri bütün bu insanlarımızı tehdit ediyor. Sadece Mariupol şehrinde 4 bin Müslüman vardı. Mariupol’deki camilerde 3 haftadır içinde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olan yaklaşık 80 kişi var. Tüm yollar kapalı ve Rus ordusu insani yardımların o bölgeye girişini engelliyor. Şu an hiçbir şey yok. Gece gündüz bombalıyorlar ve şehrin yüzde 90’ı yok edildi. Burada, bin kişi hayatını kaybetti ama Rusya buna karşılık bir ceza almadı. Müslümanların yaşadığı Kırım’ın işgali için de ceza almadı. Bu 31 günlük Rus işgalinde içinde camilerin ve kiliselerin de olduğu 59 ibadet merkezi, 200 okul, onlarca hastane yok edildi. Yine 10 milyon Ukraynalı mülteci konumuna düştü, 3,5 milyondan fazla Ukraynalı ise ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Üstelik bunların çoğu kadınlar ve çocuklar. Bu mülteci krizi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu daha hiçbir şey. Asıl kriz önümüzde” şeklinde konuştu.

“Dünyada tahıl krizi çıkmasını engellemeliyiz”

Ukrayna’nın topraklarını ekmesinin sancılı olacağının altını çizen Zelenskiy, “Ukrayna dünyadaki en önemli yağ, buğday, mısır ihracatçılarından bir tanesi. Dünya Covid-19 salgınından sonra kendine gelemedi ve gıda konusunda risk altında. Ruslar tahıl ekimini engellemek için Ukrayna topraklarını mayınlıyor, tarım makinelerini ve yakıt depolarını vuruyor. Limanlarımızı işgal ettiler. Ülkemizde yeterince gıda var ancak ihracatın engellenmesi birçok ülkeyi vuracak. İslam ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ve diğer ülkeler zarar görecek. Biz dünyada tahıl krizi çıkmasını engellemeliyiz. Rusya için uygulanan tüm yaptırımlar onu barışa zorlamak için. Rus gazının ve petrolünün Avrupa tarafından alınmasının iptali zaman alacak. Katar, enerji bakımından ümit verici bir partner. Avrupa’nın geleceği sizin yaptırımlarınıza bağlı. Enerji kaynaklarınızın üretimini arttırın. Rusya enerji konusunu dünyayı tehdit edecek bir silah gibi kullanamasın. Ramazan ayı bir hafta sonra başlıyor. Bu ayın önemini ve anlamını kimseye anlatmamıza gerek yok. Bütün dünya bunu biliyor ve saygı duyuyor. Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini ve özgürlüğünü korumak zorunda kalacak. Bizler daha fazla birlikte çalışmalı ve Rusya’nın barışı istemesini sağlayarak Ramazan ayının gölgede kalmamasını sağlamalıyız. Bizler uluslararası düzeni sadece Ukrayna için değil herkes için korumalıyız. Afganistan’dan başlayarak, Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de, Somali’de barış olması için çalışmalıyız. Yaşasın Ukrayna” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19