Zelenskiy: "Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa’ya açılan kapıdır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine yönelik saldırılarının 27. gününde İtalya Parlamentosu’na video konferans yöntemiyle hitap etti. Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’ya uygulanan yaptırımların yetersiz kaldığını ve İtalya’dan daha fazla desteğe ihtiyacı olduklarını ifade etti.

"Öldürülen çocukların sayısı şimdi 117’ye çıktı"

Zelenskiy, "Bugün Papa Francis ile konuştum ve topraklarımızı, devletimizi, halkımızı koruduğumuzu anladığını söyledi" ifadelerini kullandı. Papa Francis’e, "Halkımız Rusya’nın neler yaptığını anlayınca birer savaşçıya dönüştü" dediğini ileten Zelenskiy, "Öldürülen çocukların sayısı şimdi 117’ye çıktı. Binlerce ölü, binlerce yaralı, yüzlerce zarar gören evler, milyonlarca terkedilmiş hane var ve bunların hepsi bir adam yüzünden. İşgal alanlarındaki bölgelerde insanları evlerinin yanına, parklara ve mezarlıklara gömüyorlar. Savaşın her gününün daha fazla can alacağını biliyoruz. Rus bombardımanı devam ediyor. Bazı şehirler Mariupol gibi tamamen yok edildi. Yarım milyon insanın yaşadığı şehir tamamen yok edildi. Cenova gibi, Cenova’nın yandığını hayal edin" diye konuştu.

"İşgalciler denize bile mayın döşedi"

Karadeniz’deki mayınları Rusya’nın döşediğini ifade eden Zelenskiy, "Sizlere büyük halkın, büyük kültürünün başladığı Kiev’den sesleniyorum. Şimdi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kiev zor çatışmalar atlattı ve bu kaybettiklerinden sonra barış içinde yaşamayı hak ediyor. Maalesef Kiev’de her zaman siren sesleri duyuluyor ve durmadan bombalıyorlar. İşgalciler insanlarımızı dövüyor, eşyalarımızı çalıyor ve yanlarında götürüyorlar. İşgalciler denize bile mayın döşedi. Şimdi bu mayınlar komşularımızı tehdit ediyor. Bu olanların hepsinden tek bir kişi sorumlu ve gaz ile petrolden kazandığı tüm parayı savaşa yatırdı. Onu sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa ilgilendiriyor" şeklinde konuştu.

“Daha fazla yaptırımlarla Rusya’ya baskı yapın"

Covid-19 salgınında İtalya’ya doktor göndererek yardım ettiklerini hatırlayan Zelenskiy, "Ukraynalılar size salgın döneminde ilk yardım edenlerden. Size doktorlarımızı gönderdik. Şimdi yaptığınız yardımlar için teşekkür ederiz, ancak işgal devam ediyor ve bu da daha fazla yaptırımı gerektiriyor" diyerek Rusya’ya daha fazla baskı uygulanmasını istedi. Zelenskiy, "En korkunç şey, bazı ülkeler için yaklaşan kıtlık olacak. Ukrayna her zaman en büyük gıda ihracatçılarından biri olmuştur, ancak Rus saldırıları altında nasıl mahsul ekebiliriz? Savaşın en kötü sonuçlarından biri açlık. Ukrayna’nın şimdi ekme biçme imkanı yok. Daha fazla yaptırımlarla Rusya’ya baskı yapın. Rus gemilerinin İtalya limanlarına girmesine izin vermeyin. Gıda krizi çıkmasına izin vermeyin ve bize savaşı bitirmede yardım edin" diye konuştu.

"Ukrayna, Rus ordusu için Avrupa’ya açılan kapıdır"

Zelenskiy, Rusların Avrupa’ya girmek istediklerini belirterek, "Ukrayna Rus ordusu için Avrupa’ya açılan kapıdır. Barbarlığın girişine izin verilmemeli" diyerek savaşın sonuçlarının dünyanın birçok yerinde şimdiden hissedilmeye başlandığını vurguladı.

"Daha fazla yaptırıma, daha fazla baskıya ihtiyacımız var”"

Zelenskiy, "Düşman askerlerini Ukrayna topraklarından en hızlı şekilde çıkarıp savaşı bitirmeliyiz. Savaştan önce sizin ülkenizde birçok kez bulundum. Aile ocağına nasıl önem verdiğinizi biliyorum. Çok güzel çocuklarınız ve aileniz var. İtalya’ya şuan savaştan kaçmak zorunda olan 70 bin insanımız geldi. Yaklaşık 25 bin çocuk yardımınızı aldı. İtalya’da ilk göçmen bebek de doğmuş oldu. Savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar sizin hastanelerinizde tedavi ediliyor. Bunun için minnettarız. Ancak işgal 27 gün, neredeyse bir ay sürdü ve daha fazla yaptırıma, daha fazla baskıya ihtiyacımız var" dedi.

"Bu, Avrupa’da en son Naziler tarafından yapıldı"

Rus birliklerinin Nazilerin işlediği benzer suçları işlediğini söyleyen Zelenskiy, "Kiev’de işkence yapıyorlar, tecavüz ediyorlar, çocukları kaçırıyorlar, yok ediyorlar ve mallarımızı kamyonlarla elimizden alıyorlar. Bu, Avrupa’da en son Naziler tarafından yapıldı" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Umarım sizin yardımınızla bu adamı durdurabiliriz. Yaşasın Ukrayna, teşekkürler İtalya" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Zelenskiy, 12 dakikalık konuşmasının başında ve sonunda İtalyan milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.