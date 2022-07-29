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Zelenskiy: 'Tahıl sevkiyatına başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den işaret bekliyoruz'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama yaptı.
Politika 29.07.2022, 13:38 29.07.2022, 14:15
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’den işaret bekliyoruz" dedi.