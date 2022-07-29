banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti

Zelenskiy: 'Tahıl sevkiyatına başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den işaret bekliyoruz'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama yaptı.

Politika 29.07.2022, 13:38 29.07.2022, 14:15
Zelenskiy: 'Tahıl sevkiyatına başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den işaret bekliyoruz'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’den işaret bekliyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
30°
açık