Zelenskiy: “Son 20 günde gerçek dostlarımızın kim olduğunu gördük”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kanada Parlamentosuna yaptığı hitabında, “Son 20 günde gerçek dostlarımızın kim olduğunu gördük” dedi.

Erken saatlerde İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı’na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den video konferans yoluyla bu kez Kanada Parlamentosuna hitap etti. Zelenskiy’nin hitabından önce parlamentoda konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna’da neler olup bittiğini Kanadalıların doğrudan duymaları için Zelenskiy’nin konuşmanın bir fırsat olduğunu ifade etti. Trudeau, "Cesaretiniz ve halkınızın cesareti hepimize ilham veriyor" ifadelerini kullanarak, "Ukraynalıların kendi geleceklerini seçme hakkını savunuyorsunuz ve bunu yaparken tüm özgür demokratik ülkelerin temel direklerini oluşturan değerleri savunuyorsunuz" dedi.

Trudeau’nun ardından konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Her gece korkunç. Ruslar her türlü top ve tank ile bombardıman yapıyor. Sivil altyapıyı vuruyorlar, binaları vuruyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Nükleer santralde çıkan bir yangın. Bizim ülkemizde olan da tam olarak bu. Her şehirde Ukrayna bayraklarını indiriyorlar. Montreal’de ve diğer Kanada şehirlerinde birinin Kanada bayrağını indirdiğini hayal edebiliyor musunuz?” dedi.

Hitabında Ukrayna hava sahasının kapatılması ve Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulanmasına yönelik küresel çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Ukrayna’yı desteklediğinizi biliyorum. Sizinle arkadaş olduk. Ama aynı zamanda anlamanızı ve her gün hissettiklerimizi hissetmenizi istiyorum. Yaşamak istiyoruz ve kazanan olmak istiyoruz” dedi.

“Şehirlerimize daha kaç füze düşmesi gerekiyor?”

Zelenskiy, "Arkadaşlarınızı, dostlarınızı aradığınızda ’Lütfen hava sahasını kapatın, lütfen bombalamayı durdurun’ dediğinizi hayal edebiliyor musunuz? Bunu gerçekleştirene kadar şehirlerimize daha kaç füze düşmesi gerekiyor? Ortaklarımızla konuştuğumuzda, ’Lütfen, bekleyin, biraz daha bekleyin’ dediler” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda net bir cevap alamadığını aktaran Zelenskiy, "Zor bir durum ama aynı zamanda son 20 günde ve aynı zamanda son sekiz yılda gerçek dostlarımızın kim olduğunu görmemizi sağladı" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya’yı durdurmak, Ukrayna’yı ve Avrupa’yı Rus tehdidinden korumak için daha fazlasının yapılmasının gerektiğini belirtti.

"Birinin Vancouver’ı kuşattığını hayal edin”

Kanadalı milletvekillerinden ülkelerinin işgaline nasıl tepki vereceklerini hayal etmelerini isteyen Zelenskiy, "Saat 04.00’de şiddetli patlama sesleri duymaya başladığınızı hayal edebiliyor musunuz? Siz, çocuklarınız, tüm bu şiddetli patlamaları duyduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Ottawa Havaalanının bombalanmasını? Onlarca başka şehir. Harika ülkenizde bunu hayal edebiliyor musunuz?" dedi.

Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Rus kuşatmasına değinen Zelenskiy, "Birinin Vancouver’ı kuşattığını hayal edin. Bunu bir saniyeliğine hayal edebiliyor musunuz? Böyle bir şehirde kalan tüm bu insanlar, ısısız, susuz ya da iletişim araçları olmadan, neredeyse yiyeceksiz ve susuz kalıyorlar. Mariupol şehrinde şu anki durum tam olarak bu" dedi.

Zelesnkiy, "Toronto’daki ünlü CN Kulesi, Rus bombaları tarafından vurulmuş olsaydı, hayal edebiliyor musunuz? Elbette bunun kimsenin başına gelmesini istemiyorum ama içinde yaşadığımız gerçekliğimiz bu" ifadelerini kullandı.

Kanada’dan 15 Rus yetkiliye yaptırım

Zelenskiy’nin Kanada Parlamentosunda hitabı öncesinde Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle 15 Rus yetkiliye daha yaptırım uyguladığını ifade etti. Joly, "Başkan Putin, yasadışı ve haksız işgalini ilerletmeyi seçti. Aynı zamanda anlamsız şiddeti derhal sona erdirerek ve güçlerini geri çekerek bunu sona erdirme seçimini de yapabilir. Rus liderliğinin gidişatı değiştirmemesi halinde Kanada daha fazla adım atmaktan çekinmeyecektir" dedi.