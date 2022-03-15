banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
Ukraynalılar toplu mezar kazıyor!
Ukraynalılar toplu mezar kazıyor!
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Rusya’dan Biden ve Blinken’a yaptırım
Rusya’dan Biden ve Blinken’a yaptırım
BM: “3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı”
BM: “3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı”

Zelenskiy: “Son 20 günde gerçek dostlarımızın kim olduğunu gördük”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kanada Parlamentosuna yaptığı hitabında, “Son 20 günde gerçek dostlarımızın kim olduğunu gördük” dedi.

Politika 15.03.2022, 20:24
Zelenskiy: “Son 20 günde gerçek dostlarımızın kim olduğunu gördük”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kanada Parlamentosuna yaptığı hitabında, “Son 20 günde gerçek dostlarımızın kim olduğunu gördük” dedi.

Erken saatlerde İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı’na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den video konferans yoluyla bu kez Kanada Parlamentosuna hitap etti. Zelenskiy’nin hitabından önce parlamentoda konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna’da neler olup bittiğini Kanadalıların doğrudan duymaları için Zelenskiy’nin konuşmanın bir fırsat olduğunu ifade etti. Trudeau, "Cesaretiniz ve halkınızın cesareti hepimize ilham veriyor" ifadelerini kullanarak, "Ukraynalıların kendi geleceklerini seçme hakkını savunuyorsunuz ve bunu yaparken tüm özgür demokratik ülkelerin temel direklerini oluşturan değerleri savunuyorsunuz" dedi.

Trudeau’nun ardından konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Her gece korkunç. Ruslar her türlü top ve tank ile bombardıman yapıyor. Sivil altyapıyı vuruyorlar, binaları vuruyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Nükleer santralde çıkan bir yangın. Bizim ülkemizde olan da tam olarak bu. Her şehirde Ukrayna bayraklarını indiriyorlar. Montreal’de ve diğer Kanada şehirlerinde birinin Kanada bayrağını indirdiğini hayal edebiliyor musunuz?” dedi.

Hitabında Ukrayna hava sahasının kapatılması ve Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulanmasına yönelik küresel çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Ukrayna’yı desteklediğinizi biliyorum. Sizinle arkadaş olduk. Ama aynı zamanda anlamanızı ve her gün hissettiklerimizi hissetmenizi istiyorum. Yaşamak istiyoruz ve kazanan olmak istiyoruz” dedi.

“Şehirlerimize daha kaç füze düşmesi gerekiyor?”

Zelenskiy, "Arkadaşlarınızı, dostlarınızı aradığınızda ’Lütfen hava sahasını kapatın, lütfen bombalamayı durdurun’ dediğinizi hayal edebiliyor musunuz? Bunu gerçekleştirene kadar şehirlerimize daha kaç füze düşmesi gerekiyor? Ortaklarımızla konuştuğumuzda, ’Lütfen, bekleyin, biraz daha bekleyin’ dediler” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda net bir cevap alamadığını aktaran Zelenskiy, "Zor bir durum ama aynı zamanda son 20 günde ve aynı zamanda son sekiz yılda gerçek dostlarımızın kim olduğunu görmemizi sağladı" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya’yı durdurmak, Ukrayna’yı ve Avrupa’yı Rus tehdidinden korumak için daha fazlasının yapılmasının gerektiğini belirtti.

"Birinin Vancouver’ı kuşattığını hayal edin”

Kanadalı milletvekillerinden ülkelerinin işgaline nasıl tepki vereceklerini hayal etmelerini isteyen Zelenskiy, "Saat 04.00’de şiddetli patlama sesleri duymaya başladığınızı hayal edebiliyor musunuz? Siz, çocuklarınız, tüm bu şiddetli patlamaları duyduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Ottawa Havaalanının bombalanmasını? Onlarca başka şehir. Harika ülkenizde bunu hayal edebiliyor musunuz?" dedi.

Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Rus kuşatmasına değinen Zelenskiy, "Birinin Vancouver’ı kuşattığını hayal edin. Bunu bir saniyeliğine hayal edebiliyor musunuz? Böyle bir şehirde kalan tüm bu insanlar, ısısız, susuz ya da iletişim araçları olmadan, neredeyse yiyeceksiz ve susuz kalıyorlar. Mariupol şehrinde şu anki durum tam olarak bu" dedi.

Zelesnkiy, "Toronto’daki ünlü CN Kulesi, Rus bombaları tarafından vurulmuş olsaydı, hayal edebiliyor musunuz? Elbette bunun kimsenin başına gelmesini istemiyorum ama içinde yaşadığımız gerçekliğimiz bu" ifadelerini kullandı.

Kanada’dan 15 Rus yetkiliye yaptırım

Zelenskiy’nin Kanada Parlamentosunda hitabı öncesinde Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle 15 Rus yetkiliye daha yaptırım uyguladığını ifade etti. Joly, "Başkan Putin, yasadışı ve haksız işgalini ilerletmeyi seçti. Aynı zamanda anlamsız şiddeti derhal sona erdirerek ve güçlerini geri çekerek bunu sona erdirme seçimini de yapabilir. Rus liderliğinin gidişatı değiştirmemesi halinde Kanada daha fazla adım atmaktan çekinmeyecektir" dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19