Zelenskiy: "Rusya’ya uygulanan yaptırımları analiz eden bir uzman grubu oluşturuyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtti ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve sonuçlarının analiz edilmesi için uzman bir ekip kurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine sürdürdüğü saldırılar ve bugüne dair sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunan Zelenskiy, "İşgalciler Irpen’den uzaklaştırıldı. Kiev’den uzaklaşıyorlar. Fakat bölgemizin bu kısmında güvenlikten bahsetmek için henüz çok erken. Çatışma devam ediyor. Rus birlikleri Kiev’in kuzeyini kontrol ediyor. Kaynaklara ve insan gücüne sahip. Zarar gören birimler yeniden toparlanıyor. Kayıpların yüzde 90 seviyelerine ulaşması bile onları durdurmuyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın Mariupol kentinde direnişin sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Mariupol’de bugün itibariyle 143 çocuğun öldüğü biliniyor. Mariupol direnmeye devam ediyor" diye konuştu.

Konuşmasında, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğüne dikkat çeken Zelenskiy, "İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Savunmamızı daha fazla desteklemek ve Rusya’ya karşı yaptırımları güçlendirmek için İngiltere ile anlaştık. Kanada ayrıca Rus birliklerinin Ukrayna kentlerinde neden olduğu felakete dünyanın daha sert yanıt vermesini de destekliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e, Ukrayna’ya sağlanan insani destek için teşekkür ettim" ifadelerini kaydetti. Birçok ülke tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlarının sonuçları için bir uzman ekip kuracaklarını bildiren Zelenskiy, "Devlet Başkanlığı Ofisi’nde bu haftadan itibaren Rusya’ya uygulanan yaptırımları ve bunların sonuçlarını sürekli olarak analiz eden Ukraynalı ve uluslararası uzman grubu oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.