Zelenskiy: “Rusya ’vaatlerini yerine getirmemenin’ yollarını buluyor”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Odessa Limanı’na düzenlenen saldırı hakkında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nı ihlal ettiğini bildirerek, “Rusya ’vaatlerini yerine getirmemenin’ yollarını buluyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile dün imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nın ardından Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Odessa Limanı’na düzenlenen saldırı hakkında açıklamada bulundu. Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir şeyi kanıtlıyor; Rusya ne söylerse söylesin, ne vaat ederse etsin, bunu uygulamamanın yollarını bulacaktır” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise yaptığı açıklamada, “Ruslar sistematik olarak gıda krizi oluşturuyor ve insanları mağdur etmek için her şeyi yapıyor. Kıtlık terörü devam ediyor. Dünya harekete geçmeli" dedi. Yermak ayrıca açıklamasında, “Gıda güvenliğini garantiye almanın iki yolu var, bunlar Rusya’ya karşı etkili yaptırımlar ve Ukrayna için daha fazla silah gönderilmesi” sözlerini kullandı.

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı. Füzelerde 2’si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2’si limanın altyapısına isabet etti" ifadeleri kullanılmıştı.