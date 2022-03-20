Zelenskiy: “Rusya ile müzakerelere hazırız”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınına verdiği röportajda, “Rusya ile müzakerelere hazırız” ifadelerini kullanarak, “NATO üyesi olsaydık savaş çıkmazdı” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD merkezli televizyon kanalı CNN’de Fareed Zakaria’nın sunduğu GPS programına röportaj verdi. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereye hazır olduğunu belirterek, “Putin ile müzakere etmeye hazırım. 2 yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan da bu savaşın son bulacağını düşünmüyorum. Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 şansımız varsa bu şansı değerlendirmemiz gerekiyor. Her gün masum insanları kaybediyoruz. Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla, Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı ve şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu girişimler başarısız olursa bir üçüncü Dünya Savaşı olacağı anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

“Ülkem için halkım için güvenlik garantileri almak istiyorum”

Ukrayna’nın NATO üyesi olması durumunda Rusya’nın kendilerine saldıramayacağına savunan Zelenskiy, “NATO üyesi olsaydık, savaş çıkmazdı. Ülkem için halkım için güvenlik garantileri almak istiyorum. Savaşın başlamasından bu yana NATO’nun sağladığı yardımlar için minnettarız. NATO üyeleri bizi ittifakta görmeye hazırsa, bunu hemen yapsın. Çünkü masum insanlar her gün ölüyor. Fakat insanlarımızın hayatlarını korumaya hazır değilseniz, bizi anlamadığımız bu şüpheli durumda görmek istiyorsanız, bizi kabul edip edemeyeceğinizi bilmiyorsanız da bizi bu arafta kalmaya zorlayamazsınız” dedi.

“Putin’in bu açıklamalarını ciddiye alamayacağım”

Putin’in Ukrayna hükümetinin neo-Nazilerle dolu olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine Zelenskiy, “Putin’in bu açıklamalarını ciddiye alamayacağım. İnsanlar dışında hiçbir şeyden korkmuyorum. Ama Putin bu ifadesinde ciddiyse çok korkunç adımlar atabilir. Çünkü bu onun için bir oyun olmadığı anlamına gelir. Buna gerçekten inanıyor demektir. O zaman ona karşı savaşmaya devam edeceğiz. Ülkemizde neo-Nazi işaretleri görürse, hırsları uğruna, görevi uğruna başka neler yapabileceğine dair birçok soru ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.