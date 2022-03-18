banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Zelenskiy: “Rusya bize saldırdığı için son 25 yılda ulaştığı seviyeden 90’lara geri dönecek”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Rusya bize saldırdığı için son 25 yılda ulaştığı seviyeden 90’lara geri dönecek” dedi.

Politika 18.03.2022, 18:26 18.03.2022, 19:34
Zelenskiy: “Rusya bize saldırdığı için son 25 yılda ulaştığı seviyeden 90’lara geri dönecek”

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 23 gündür devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı konuşmada, “Ukrayna’nın güçlü halkı, bugün savaşın 23. günü. Ben eminim ki bu savaşta Ruslar ülkelerini tarihlerinin başladığı zamana geri döndürecekler. Rusya, Ukrayna’ya saldırdığı için son 25 yılda ulaştığı seviyeden 90’lara geri dönecek. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşın bedeli bu olacak. Vicdansız ve saldırgan bir savaşın bedeli her zaman yüksek bedellerle ödenir. Ne olursa olsun insanlarımız geri gelmeyecek ve yaralarımız iyileştirilmeyecek. Biz her şeyi onaracağız ve Avrupa Birliği’nin üyesi olacağız. Ancak zaferden sonra hayat farklı olacak. Ölenleri saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna’da barış olmadıkça Rusya’ya yönelik yaptırımlar olacak”

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın attığı her bombanın bedelini ödeyeceğinin altını çizerek, “Rus ordusu şehirlerimizdeki sivil alanları vurmaya devam ediyor. Biz onların roketlerini ve silahlarını kısıtlı imkanlarımızla etkisiz hale getiriyoruz. Eğer bazı Batı ülkeleri bize silah konusunda yardım etmeye devam etmezse bu onların vicdanı bir hatası olacak ve onlar prestijlerini kaybedecekler. Avrupa Birliği ile ülkemizden gidenlere ve ülkemizde kalanlara yardım edilmesi konusunda görüştük ve Avrupa Birliği ile 300 milyon euro yardım konusunda anlaştık. Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde konuşuyoruz. Ruslar her roket ve her bomba için bedel ödeyeceklerini anlamalılar. Ukrayna’da barış olmadıkça Rusya’ya yönelik yaptırımlar olacak. Rusya için yaptırım teklifinde bulunan dünyanın farklı ülkelerindeki insanlara minnettarım. Rusya’ya ait gemilere hizmet vermeme kararı alan İsveç’deki liman çalışanlarını da teşekkür ederim. Bu doğru ve tüm ülkeler böyle yapmalı. Şimdi hareket edilmeli ki potansiyel saldırganlar savaşın bir kayıp olduğunu görmeli. Rus gemileri için tüm Avrupa limanları kapatılmalı” şeklinde konuştu.

“Kurtarma çalışmaları devam ediyor”

Rusya tarafından Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, “Sumi ve Harkov bölgelerinde insani koridorlar açıldı. Mariupol’dan 35 bin insanı çıkarmak mümkün oldu. Sığınak olarak kullanılan drama tiyatrosunda göçük altında kalanları çıkarma çalışmaları devam ediyor. 130 kişi kurtarıldı ve çalışmalar devam ediyor. İzüm şehrini bombalamaya devam ediyorlar. Balakliya şehrinde insanı yardım koridorları oluşturma çabaları ise devam ediyor. 138 askeri personele madalya takdim edilecek. Yaşasın kahramanlarımız yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19