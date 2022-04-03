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- Zelenskiy: “Rus ordusunun savaş suçlarını bu tür kötülüğün dünyadaki son tezahürü olduğunu göstermek için her şeyi yapmanın zamanı geldi"
- Zelenskiy: “Rus ordusunun savaş suçlarını bu tür kötülüğün dünyadaki son tezahürü olduğunu göstermek için her şeyi yapmanın zamanı geldi"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Zaten dünya birçok savaş suçu gördü. Ancak Rus ordusunun savaş suçlarını bu tür kötülüğün dünyadaki son tezahürü olduğunu göstermek için mümkün olan her şeyi yapmanın zamanı geldi" dedi.
Politika 03.04.2022, 21:56
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Zaten dünya birçok savaş suçu gördü. Ancak Rus ordusunun savaş suçlarını bu tür kötülüğün dünyadaki son tezahürü olduğunu göstermek için mümkün olan her şeyi yapmanın zamanı geldi" dedi.