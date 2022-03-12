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Zelenskiy: "Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birlikleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov’un kaçırıldığını duyurarak, bu eylemleri nedeniyle Rusların eylemlerinin DEAŞ’ın eylemleriyle eş tutulacağını belirtti. Zelenskiy, "Melitopol belediye başkanının yakalanması sadece belirli bir kişiye karşı bir suç değildir. Bu yüzde 100 demokrasiye karşı bir suçtur. Sizi temin ederim ki Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" dedi.

Politika 12.03.2022, 03:12
Zelenskiy: "Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birlikleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov’un kaçırıldığını duyurarak, bu eylemleri nedeniyle Rusların eylemlerinin DEAŞ’ın eylemleriyle eş tutulacağını belirtti. Zelenskiy, "Melitopol belediye başkanının yakalanması sadece belirli bir kişiye karşı bir suç değildir. Bu yüzde 100 demokrasiye karşı bir suçtur. Sizi temin ederim ki Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy düzenlediği halka sesleniş konuşmasında, Rus birlikleri tarafından Ukrayna’nın Melitopol kenti Belediye Başkanı İvan Fedoror’un kaçırıldığını duyurdu. Haber kısa sürede tüm dünyada şok etkisi oluştururken, belediye başkanının Ukrayna birliklerine destek verdiği gerekçesiyle kaçırıldığı iddia edildi. Bu yaşananların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy düzenlediği konuşmada, belediye başkanının Ruslar tarafından kaçırılmasına sert tepki gösterdi. Zelenskiy, "Bugün Melitopol’de işgalciler, Belediye Başkanı İvan Fedorov’u ele geçirdi. Ukrayna’yı ve topluluğunun insanlarını cesurca savunan bir belediye başkanıdır. Açıkçası bu işgalcilerin zayıflığını gösterir. Bizim topraklarımızda hiçbir destek bulamadılar. Meşru bir şekilde seçilmiş bir belediye başkanının halkın gerçek bir temsilcisi olduğu, dünyadaki herhangi bir demokratik devlet için açıktır. Ama burada Ukrayna var. Burada Avrupa var. Burada demokratik bir dünyamız var. Bu nedenle, Melitopol belediye başkanının yakalanması sadece belirli bir kişiye karşı bir suç değildir. Sadece belirli bir topluluğa karşı değil ve sadece Ukrayna’ya karşı değil. Bu demokrasiye karşı bir suçtur. Sizi temin ederim ki, Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" dedi.

"Ukrayna, ülkemizdeki toplum başkanlarının tam güvenliğini talep ediyor"

Konuşmasında, Fedoror’un serbest bırakılması çağrısında bulunan Zelenskiy, "Ukrayna, Melitopol belediye başkanının derhal serbest bırakılmasını talep ediyor ve ülkemizdeki toplum başkanlarının tam güvenliğini talep ediyor. DEAŞ terör örgütünün analoğu olursanız o zaman sizinle herhangi bir şey hakkında konuşmanın anlamı ne? Bu konuyu özellikle Moskova ile iletişim halinde olan uluslararası arabulucularla gündeme alacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ukrayna’nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesinin halen sürdüğünü de hatırlatan Zelenskiy, "Bugün, Rus birlikleri çoğu insani koridorun çalışmasını aksattı. Buna rağmen Energodar, Bucha, Gostomel ve Kozarovichi’den 7 bin 144 kişi kurtuldu. Ukrayna kentlerine insani yardım götürmek için her şeyi yapacağız. Acı ama Mariupol’de bunu engelleyen bir düşman var, olmaya da devam ediyor. Rus birlikleri yardımlarımızı kente sokmadı ve halkımıza, Mariupol sakinlerimize eziyet etmeye devam ediyor. Yarın tekrar deneyeceğiz. Kentimiz için bir kez daha yiyecek, su ve ilaç göndereceğiz" dedi.

"Ukrayna topraklarında öldürülen Rus askerlerinin sayısı şimdiden 12 bin kişiyi aştı"

Halka sesleniş konuşmasında, Ukrayna topraklarında 12 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü dikkat çeken Zelenskiy, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, halkımızın çektiği acıların her dakikasına karşılık vereceğinden eminim. Ukrayna topraklarında öldürülen Rus askerlerinin sayısı şimdiden 12 bin kişiyi aştı. 12 bin! Yaralı işgalcilerin sayısı kat kat fazladır ve işgalcilerin her birine tekrar ediyoruz. Yine de kurtulabilirsiniz. Ele geçirilen işgalcilerin sayısı öyle bir düzeye ulaştı ki, bu nedenle bugün Ukrayna Bakanlar Kurulu, Savaş Esirlerinin Tedavisi için Koordinasyon Merkezini kurdu. Esir düşen veya teslim olan binlerce düşman askeri devletimiz tarafından uluslararası sözleşmelerin gerektirdiği muameleyi görmektedir" ifadelerini kaydetti.

"Oğlunuzu ölüme ve ya esarete teslim etmeyin"

Sözlerinin sonunda Rus annelerine seslenen Zelenskiy, "Tüm Rus annelerine tekrar seslenmek istiyorum. Özellikle asker anneleri için. Çocuklarınızı başka bir ülkeye savaşa göndermeyin. Sadece tatbikatlar için başka bir yere gönderileceğine dair vaatlere inanmayın. Oğlunuzu ölüme ve ya esarete teslim etmeyin. Ukrayna bu korkunç savaşı asla istemedi ve istemiyor. Ama gerektiğinde de savunur” ifadelerini kullandı. Zelenskiy sözlerinin sonunda Rusya’ya karşı birçok ülkenin ve şirketlerin uyguladığı ekonomik yaptırımları sıralarken Rus halkına da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimine karşı çıkmasını tavsiye etti.

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