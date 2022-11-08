Zelenskiy, parlamentodan seferberliğin uzatılmasını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentodan Ukrayna’da 21 Kasım’da süresi bitecek olan sıkıyönetim ve seferberliğin uzatılmasını istedi. Zelenskiy, Ukrayna’da sıkıyönetim ve genel seferberliği genişletme kararnamelerinin onaylanmasına ilişkin yasa tasarılarını Verkhovna Rada of Ukraine’e (Ukrayna Yüksek Şurası) iletti. Tasarı görüşülmek üzere meclis başkanlığına sunulurken, 8189 ve 8190 sayılı kanun tasarıları parlamentonun internet sitesinde yayınlandı. Metin ve belgeler henüz kamuya açıklanmadı.

Verkhovna Rada of Ukraine, 15 Ağustos’ta Ukrayna’da sıkıyönetim ve seferberlik süresini 21 Kasım’a kadar 90 gün uzatmıştı.