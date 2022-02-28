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11 yaşındaki kızını Ukrayna’da bırakıp Türkiye’ye dönen baba: “Kızımdan haber alamıyorum, devletimizden yardım istiyorum”
Rusya, Batılı ülkelerin hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasına karşılık 36 ülkeye uçuşları sınırlandırdığını duyurdu.
Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Zelenskiy'nin ofisinden açıklama: Ukrayna’daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettik!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Ofisi’nden yapılan açıklamada, Kiev’in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna’daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi
Politika 28.02.2022, 16:08 28.02.2022, 16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Ofisi’nden yapılan açıklamada, Kiev’in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna’daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi