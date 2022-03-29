- Zelenskiy: "Müzakerelerden duyduğumuz sinyaller olumlu diyebiliriz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Müzakerelerden duyduğumuz sinyaller olumlu diyebiliriz. Ancak Ukraynalılar saf değil. 34 günlük saldırılarda ve 8 yıldır Donbas’ta süren savaşta sadece sonuca güvenmeyi öğrendik" dedi.