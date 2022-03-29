Son Dakika
İletişim Başkanı Altun: “Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında barışın ve istikrarın tesisi için gayret göstermekten vazgeçmeyecektir”
- Zelenskiy: "Müzakerelerden duyduğumuz sinyaller olumlu diyebiliriz"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Müzakerelerden duyduğumuz sinyaller olumlu diyebiliriz. Ancak Ukraynalılar saf değil. 34 günlük saldırılarda ve 8 yıldır Donbas’ta süren savaşta sadece sonuca güvenmeyi öğrendik" dedi.
Politika 29.03.2022, 23:22
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Müzakerelerden duyduğumuz sinyaller olumlu diyebiliriz. Ancak Ukraynalılar saf değil. 34 günlük saldırılarda ve 8 yıldır Donbas’ta süren savaşta sadece sonuca güvenmeyi öğrendik" dedi.