Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko’yu görevden aldı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Haziran 2020’de göreve başlayan Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko’yu görevden aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararnamede, "Ruslan Demçenko, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko’yu görevinden alındı" denildi.

Zelenskiy, geçtiğimiz haftada, Ukrayna’nın Sumskaya, Poltavskaya, Zakarpatskaya, Jitomirskaya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin güvenlik yöneticilerini görevden almıştı.