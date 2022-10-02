Zelenskiy: "Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda ilhak ettiği Donetsk bölgesindeki Lyman şehrinden çekildiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sekizinci aya girilirken, şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk bölgesindeki Lyman şehrinin tekrar Ukrayna’nın hakimiyetine geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Saat 12.30 itibariyle Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi. Savunmacılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Rusya, çekildiğini duyurmuştu

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Lyman şehrinden askerlerini çektiğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lyman’da 5 bin Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatılması riski nedeniyle çekilme kararı alındığı bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, askerlerin daha avantajlı hatlara çekildiğini belirtmişti.

Lyman’ın önemi

Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman şehrini ele geçirdikten sonra şehri asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkezine dönüştürmüştü. Şehir aynı zamanda Ukrayna’nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip. Ukrayna’nın, Lyman’da yeniden kontrol sağlaması, 24 Şubat’taki işgalin başlamasından bu yana Rusya’nın "en kötü askeri yenilgilerinden biri" olarak belirtiliyor.