Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Kırım’ı geri alarak barışı yeniden sağlayacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından Rusya’nın Kırım’ı ilhakına ilişkin yeni paylaşımda bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın 9 yıl önce Kırım’ın ilhak sürecini başlattığını söyleyerek, "9 yıl önce Rus saldırganlığı Kırım ile başladı. Kırım’ı geri getirerek barışı yeniden sağlayacağız. Burası bizim toprağımız. Bizim vatandaşlarımız. Tarihimiz. Ukrayna bayrağını Ukrayna’nın her köşesine geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.