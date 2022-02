Zelenskiy: "Kiev’in kontrolü bizde"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy halka sesleniş konuşmasında, "Kiev ve yanındaki kilit şehirleri ordumuz kontrol ediyor" dedi.

Rusya’nın Ukrayna operasyonlarının 3’üncü gününde sosyal medya hesaplarından halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Güzel haberle başlayabilirim. Direndik ve düşman ataklarını geri çevirdik. Ülkemizin bir çok şehrinde ve bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. Biz ülkemizi koruduğumuzu biliyoruz. Kiev ve yanındaki kilit şehirleri ordumuz kontrol ediyor. ’İşgalciler’ ülkemizin merkezi olan başkenti kapatmak istediler ve kuklalarını yerleştirdiler. Bizim caddelerimizde, gökyüzünde ve arazide gerçek çatışmalar Kiev için devam etti. Düşman bizim karşımızda her şeyi kullandı. Savaş uçakları, insansız hava araçları, top mermileri her şeyi" dedi.

"Siviller vuruluyor"

Rusya’nın sivilleri hedef aldığını da açıklayan Zelenskiy, "Rusya, sivil yerleşim yerlerini ve enerji merkezlerini vuruyor. Çok acımasız taktikleri var. Roket ve bomba saldırılarıyla binaları etkisiz hale getirdiler. Şimdi çok açık şekilde ifade ediyorum, Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) girmeyi hak etti. Ukrayna halkı AB’ye girmeyi hak etti. Antisavaş koalisyonu çalışıyor. Ukrayna’ya silah yardımı geliyor. Avrupa ülkelerinden Rusya’ya yönelik SWIFT iptali için destek alıyoruz. Umarım Almanya ve Macaristan’da bu kararı alma yiğitliği gösterir. Tüm şehirlerimizde ’işgalciler’ sert cevap alıyorlar. Uman, Odessa, Nikolayev, Herson, Harkov, Donbass, Sumi, Çernigov, Kiev şehirlerinde insanlarımızın düşman tarafından öldürüldüğü yerde silahlı kuvvetlerimiz ’işgalcileri’ yok etmek için her şeyi yapıyor. Livov ve batıda diğer şehirlerde direniş devam ediyor. Her Ukraynalı eğer ’işgalcileri’ durdurabilirse durdursun. Ülkeyi korumak için Ukrayna’ya dönebilenler dönsün. Daha sonra her şeyi yeniden yapmak için çok işimiz olacak. Ülkeyi dışarda koruma imkanı olanlar da korusun. Ukrayna’yı korumaya katılmak isteyen Ukrayna dostları bize katılın. Size silah vereceğiz. Detaylar yakın zamanda açıklanacak. Ukrayna’yı bugün koruyanlar siz kahramansınız" ifadelerine yer verdi.

"Ölmeye ve öldürmeye geldiler"

Daha sonra Rus halkına Rusça seslenen Zelenskiy, "Şimdi beni Rusya’daki herkesin duymasını istiyorum. Binlerce ölü ve yüzlerce esir var. Neden Ukrayna’ya getirildiklerini bilmiyorlar. Ukrayna’ya ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Yönetiminize ne kadar hızlı bir şekilde savaşı durdurmaları gerektiğini iletirseniz o kadar insan sağ kalır. Savaş karşıtı insanların olduğunu görüyoruz. Rusya’da, yönetimin bu tutumları karşısında bir çok kişi şokta. Bu çok doğru bir tepki. Bundan dolayı teşekkür ederim. Vicdanlarından ses gelen bu insanlara teşekkür ederim. Yalan söyleyenleri durdurun. Bu savaşı durdurmak gerekiyor. Dayanın kazanacağız. Yaşasın Ukrayna" sözlerine yer verdi.