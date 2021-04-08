Zelenskiy, gerilimin hakim olduğu Donbass’ta askerlerle bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan gerilim devam ederken Donbass cephesinde ateşkesin en çok ihlal edildiği bölgeleri ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilimin artarak devam ettiği Donbass’a geldi.

Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Zelenskiy, kapsamlı ve kalıcı ateşkes rejiminin en fazla ihlal edildiği mevzileri ziyaret etti. Devlet Başkanı, muharebe pozisyonlarında görev yapan askerlerle görüştü. Askerler, cephedeki durum ile ilgili Devlet Başkanına bilgi verdi” ifadeleri kullanıldı. Zelenskiy’nin askerler ile görüşmesinde, "Siz gerçek bir kahramanlığın ve kararlılığın örneklerisiniz. Devletimizi korumak için hayatını kaybeden her askeri anıyoruz" dediği aktarıldı. Zelenskiy ve askerin, Ukrayna’nın egemenliği ve bağımsızlığı için yaşanan çatışmalarda ölen askerlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra birlikte öğle yemeği yediği belirtildi.

Rusya-Ukrayna krizi

2014’ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak’ın Rusya’ya bağlı 28 askeri taburun “tatbikat” bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrildi.