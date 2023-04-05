Zelenskiy: "En zor durum Bahmut’ta silah desteğine ihtiyacımız var"

Polonya’da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çatışmalarda şu anda en zor durumun Bahmut’da yaşandığını söyleyerek, "Silah desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Polonya’nın başkenti Varşova’ya geldi. Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Zelenskiy’e iki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesine yaptığı katkılar, güvenlik faaliyetleri ve insan haklarını savunmadaki kararlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından ülkenin en yüksek nişanı olan Beyaz Kartal Nişanı (Order Bialego Orla) takdim edildi. Duda ve Zelenskiy’nin gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Görüşmelerde güvenlik, ekonomik iş birliği, iki ülkenin ortak geçmişine ilişkin tarihsel sorunların yanı sıra Ukrayna’nın Polonya’dan askeri teçhizat satın alması, Polonyalı firmaların Ukrayna’nın yeniden inşasında yer alması, Ukrayna tahılının Polonya üzerinden Afrika ve Ortadoğu’ya ihracatı konuları ele alındı. Görüşmelerin ardından iki devlet başkanı kameraların karşısına geçti.

"En kısa sürede 6 adet MIG-29 uçağını daha Ukrayna’ya teslim edeceğiz"

Andrzej Duda, ABD ve İngiltere’den sonra ülkesinin Ukrayna’yı destekleyen ülkeler arasında üçüncü sırada geldiğini söyleyerek, "Bugüne kadar Rus işgalciye karşı ülkelerini savunmaları için Ukrayna’ya 300’den fazla tankın yanı sıra obüsler, omuzdan atılan hava savunma füzeleri Piorun, askeri envanterimizdeki onbinlerce tüfek ve cephaneyi verdik. Ukrayna’ya kararlı direnişinden ötürü teşekkür ederiz, desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. Polonya ordusunun envanterindeki MIG-29 savaş uçaklarından 8 tanesini Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiklerini belirten Polonya Cumhurbaşkanı Duda, en kısa süre içerisinde 6 adet MIG-29 uçağını daha Ukrayna’ya vereceklerini duyurdu. Sahip oldukları diğer MIG-29 uçaklarını Baltık Hava Polisliği görevinde kullandıklarını, ABD ve Güney Kore’ye sipariş ettikleri savaş uçaklarının gelmesiyle birlikte söz konusu uçakları da Ukrayna’ya vermeye hazır olduklarını ifade eden Andrzej Duda, "Ancak bunun için NATO ve ABD’nin onayı lazım, çünkü bu uçaklar ABD’li firmaların malzemeleri kullanılarak modernize edildi" şeklinde konuştu.

"Ne kadar silah ve mühimmat desteği alırsak ülkemizi o kadar uzun süre savunacağız"

Zelenskiy, Polonya ulusuna kardeşliği, dostluğu ve savaşın başından beri kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Ukrayna’nın düşmesinin özgür dünyanın düşmesi anlamına geleceğini söyleyen Zelenskiy, "Biz sıcak, dost bir ülkeyiz ama vatanımızın bir karış toprağını, Rusya’ya zorla götürülen çocuklarımızı, bağımsızlığımızı, Rusya’ya vermeyeceğiz" diye konuştu. Varşova’da bulunduğu anlarda Ukrayna’nın cephelerinde çok değerli insanların hayatlarını kaybettiğini belirten Zelenskiy, silah desteğinin sürmesinin kendileri için hayati önemde olduğunu vurguladı. Şu anda en zor durumun Bahmut’da yaşandığını belirten Zelenskiy, "Hemen her gün mermimiz bitiyor. Bir gün ilerleme kaydediyorsak ertesi gün mermimiz bittiği için geri çekiliyoruz. Bizler için önemli olan orada savaşan insanlarımızın hayatı, onları riske atmamak için mermimiz bittiğinde geri çekilmek durumunda kalıyoruz. Bu, hemen her gün böyle oluyor. Ne kadar silah ve mühimmat desteği alırsak ülkemizi o kadar uzun süre, o kadar iyi savunacağız" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, Varşova’daki temasları çerçevesinde Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, parlamentonun alt kanadı Sejm Başkanı Elzbieta Witek, parlamentonun üst kanadı Senato Başkanı Tomasz Grodzki ile görüşecek. Daha sonra Ukrayna-Polonya Ekonomik Forumu’na katılacak olan Zelenskiy, TSİ 19.00’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile birlikte Varşova Kraliyet Şatosu Müzesi’nin bahçesinde Polonya vatandaşları ve Polonya’da yaşayan Ukraynalılarla bir araya gelecek.