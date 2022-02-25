Son Dakika
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Karada ve havada NATO’nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz. 30’dan fazla yerde faaliyet gösteren 100’den fazla jetimiz var. Her müttefiki korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin’in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna’dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.
Zelenskiy: "Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet yetkilileriyle beraber video yayınlayarak, "Biz hepimiz buradayız. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" dedi.
Politika 25.02.2022, 20:40
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet yetkilileriyle beraber video yayınlayarak, "Biz hepimiz buradayız. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırılarının ortasında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Devlet Başkanı Zelenskiy konuşmasında, "Herkese iyi akşamlar. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı burada, Başbakan Şmigal burada, Devlet Başkanlığı Başdanışmanı burada, Devlet Başkanı da burada. Biz hepimiz buradayız. Askerlerimiz burada. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz. Böylede devam edeceğiz. Yaşasın koruyucularımız, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.