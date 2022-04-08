Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen’i karşıladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Bucha kentini ziyarete gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’i ülkenin başkenti Kiev’de karşıladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına batı ülkelerinin tepkisi sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkent Kiev’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’i karşıladı. Ukrayna’nın Bucha kentini ziyareti sonrası Kiev’e gelen von der Leyen ve Borell’in Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.