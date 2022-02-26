Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından sürekli olarak sosyal medya hesabından son durumu paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ve Azerbaycan’dan da arabuluculuk teklifi geldiğini açıkladı. Zelenskiy, "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti." ifadelerini kullandı.