Zelenskiy: "10 Ekim’den bu yana Ukrayna elektrik santrallerinin yüzde 30’u imha edildi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırılarda 10 Ekim’den bu yana Ukrayna’nın elektrik santrallerinin yüzde 30’unun imha edildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın son 1 haftada gerçekleştirdiği saldırılara değindi. Twitter hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Başka bir Rus terörist saldırısı, enerjiyi ve kritik altyapıyı hedef alıyor. 10 Ekim’den bu yana Ukrayna’nın elektrik santrallerinin yüzde 30’u yok edildi ve ülke genelinde büyük elektrik kesintilerine neden oldu. (Rusya Devlet Başkanı) Putin rejimiyle müzakereler için zemin kalmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rus ordusu, bu sabah yine Ukrayna’nın elektrik altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirmişti.