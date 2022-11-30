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Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe’ni kabul etti.
Politika 30.11.2022, 18:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe’ni kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Sikazwe’nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.