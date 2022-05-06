Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürüyüşüne izin verilmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam yaptığı açıklama ile bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı binası önüne gideceğini duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ polis tarafından engelleniyor.

Özdağ, "Ben TBMM üyesiyim, bir partinin milletvekiliyim. İçişleri Bakanlığı buradan 100 metre ileride. İçişleri Bakanlığı önüne gidemeyeceğimi söylüyorsunuz" diye sitem etti.

Özdağ açıklama yaptı

Zafer Partisi Bundan 7 ay önce kuruldu ve 7 aydan bu yana ülkemize yönelik istilayı Türkiye'nin gündemine getirdi getirmeye devam edecek. Burası lunaparkı değil, her önüne gelen buraya giremez. Süleyman Soylu öncülüğünde Zafer Partisi’ne komplo kuruluyor. Birkaç gün önce genel merkezimize bir polis memuru geldi, o söyledi, ondan öğrendim.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine "Adam yerine koymam, haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert yanıt vermişti.

Özdağ, "Ben yarın İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle. O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros’un çocuğu. Saat 11.00’de. Erkeksen orada bekle” demişti.