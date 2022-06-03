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Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Lazariz, ülkesinin terör örgütüne sağladığı imkanlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Lazariz, ülkesinin terör örgütüne sağladığı imkanlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Lazariz, ülkesinin terör örgütüne sağladığı imkanlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Politika 03.06.2022, 23:54
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Lazariz, ülkesinin terör örgütüne sağladığı imkanlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.