banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Lazariz, ülkesinin terör örgütüne sağladığı imkanlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Lazariz, ülkesinin terör örgütüne sağladığı imkanlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Politika 03.06.2022, 23:54
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Lazariz, ülkesinin terör örgütüne sağladığı imkanlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Lazariz, ülkesinin terör örgütüne sağladığı imkanlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yorumlar (0)
21°
açık