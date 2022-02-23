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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya Ukrayna’da durmayacak. Büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Ege’de balıkçılara karşı ateş açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak nota verildi.
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Ege’de balıkçılara karşı ateş açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak nota verildi.
Politika 23.02.2022, 17:50
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Ege’de balıkçılara karşı ateş açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak nota verildi.