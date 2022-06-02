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Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında turizm, denizcilik, sağlık, tarımsal üretim, eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.

Politika 02.06.2022, 14:51
Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında turizm, denizcilik, sağlık, tarımsal üretim, eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.

Yunanistan ve Suudi Arabistan, Atina’da gerçekleştirilen Yunanistan-Suudi Arabistan 5’inci Karma Bakanlar Komitesi toplantısının sonunda bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmaya Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih imza koydu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, protokolün iki ülkenin turizm, denizcilik, sağlık, tarımsal üretim, eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarındaki iş birliğinin sonraki adımlarını özetlediği belirtildi. Bu amaçla Doğu’dan Akdeniz’e Bilgi Yolu Projesi (EMC Projesi) çerçevesinde Yunanistan ve Suudi Arabistan üzerinden Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan bir denizaltı ve karasal optik veri iletim kablo sisteminin inşası için ilk adım atılmış oldu. EMC Projesi için prensipte anlaşan Yunanistan ve Suudi Arabistan’a İsrail’in de katılması bekleniyor.

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